Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a invitat atat pe premierul Orban, dar și pe mai mulți membri din Guvern, la o ședința la Palatul Cotroceni. Surse au declarat pentru Antena 3 ca...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic". "Cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic, nu ma hazardez sa fac niciun pronostic.…

- HORA (Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania) solicita Guvernului Romaniei respectarea planului de eliminare a restricțiilor pe terase și redeschiderea restaurantelor pe partea de interior, incepand cu data de 15 iunie. Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, HORA subliniaza…

- Cafenelele, hotelurile, barurile, restaurantele si piscinele se redeschid incepand de luni in Cehia, in contextul in care guvernul de la Praga continua relaxarea masurilor restrictive impuse pentru a combate raspandirea epidemiei noului coronavirus, transmite dpa preluat de agerpres. Cafenelele,…

- In Estonia s-au raportat pana in prezent 1711 persoane infectate cu coronavirus și 55 de decese. In contextul in care aproximativ 20.000 de locuri de munca au fost afectate de inchiderea mall-urilor pe teritoriul țarii, oficialii din teritoriu lucreaza de mult timp la un plan pentru redeschiderea…

- Premierul Orban a facut referire – raspunzand unei intrebari – la situația din turism și la redeschiderea hotelurilor, dupa momentul 15 mai, cand se așteapta o prima etapa de relaxare a restricțiilor impuse prin ordonanțe militare, pe durata starii de urgența decretate in Romania, in lupta cu noul coronavirus.…

- "In timp ce Ludovic Orban ne spune ca nu se vor face teste rapide pentru anticorpi pentru ca nu sunt precise, Uniunea Europeana a certificat doua astfel de teste, iar SUA tocmai a aprobat unul. Rand pe rand, guvernele incep sa aplice, prin sondaj, testele de anticorpi pentru a determina procentul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat la B1 ca isi doreste integrarea pe piata muncii din Romania a romanilor care au revenit din strainatate, cu zecile de mii, in acest context al pandemiei de coronavirus. Astfel, Executivul pregateste programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors…