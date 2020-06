Redeschiderea grădinițelor și a școlilor în toamnă, o mare nebuloasă Deschiderea gradinițelor și a creșelor a venit ca urmare a presiunii din partea comunitații de afaceri care incearca sa dea drumul la motoare, iar angajații trebuie sa aiba cu cine sa iși lase micuții. Insa, Guvernul a ales sa arunce aceasta responsabilitate in curțile primariilor, fara prea multe explicații. Doar condiții, care nu prea pot fi puse in practica…. „De exemplu, materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual. Jucariile care nu pot fi spalate vor fi eliminate din sala de grupa, precum și celelalte accesorii neesențiale. Activitațile in aer liber vor reprezenta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

