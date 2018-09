Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata de Senat. Urmeaza astfel ca referendumul de revizuire a Constituției sa se organizeze pe 7 octombrie.

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, reprezinta un instrument pe care PSD il foloseste politic. „Din pacate, este un instrument pe care PSD il foloseste politic. Il scoate…

- Senatul dezbate, marti, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.

- Depresia postnatala: ce este, cum se manifesta si cum scapi de ea. Depresia postnatala este o problema care afecteaza cam 15% dintre femei, in primul an dupa ce au dat nastere unui copil. Un dezechilibru poate aparea si in cazul unui avort spontan, dar si dupa nasterea normala ori a unui fat mort si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin referendumul pentru modficarea Constitutiei, liderul PSD, Liviu Dragnea "pune la cale o cacealma", precizand ca nu se va ține cont de votul romanilor, nefiind inca aplicat referendumul din 2009."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in…

- Initiativa unei fundatii de a vinde la licitatie posibilitatea petrecerii unei nopti in celebra celula a lui Nelson Mandela, eroul luptei impotriva apartheidului din Africa de Sud, a provocat joi indignarea institutiei care administreaza inchisoarea, muzeul Robben Island, ai carui reprezentanti au respins…

- "In fapt, am incercat sa simplificam aceasta dezbatere la nivelul institutiilor insarcinate cu aplicarea legii. Marea majoritate a amendamentelor provin de la CSM si de la asociatiile profesionale. Am vazut forma finala si ca initiator va pot spune ca sunt multumit cu faptul ca am depasit aceasta…

- Florin Iordache a prezentat semnificațiile modificarilor aduse Codului Penal. Fostul ministru al Justiției afirma ca in varianta adoptata luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justitiei, Codul Penal pune accentul pe respectarea legii si pe diminuarea abuzurilor.