- DNA susține ca modificarea articolului care incrimineaza abuzul in serviciu in forma propusa de Ministerul Justiției va avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte, procurorii fiind obligați sa inchida mai multe dosare pentru ca acestea se vor prescrie mai repede, avand in vedere…

- Parlamentarul Alina Gorghiu, membru al Comisiei Iordache, for care dezbate, luni, proiectul de modificare a Codului Penal, susține ca amendamentul depus de PSD la articolul care reglementeaza abuzul in serviciu este o amnistie mascata, facand eferire la reducerea termenelor de prescripție."Abuzul…

- PSD si-a insusit in mare parte varianta propusa de Ministerul Justitiei pentru abuzul in serviciu, care prevede introducerea unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie, insemnand 1.900 de lei.

- Florin Iordache a spus, luni, in cadrul dezbaterilor privind modificarea codului penal, ca amendamentul depus de ministrul justitiei nu este cel al PSD, partidul urmand a prezenta doua variante privind textul acestei infractiuni."Domnul ministru, pe doua posturi, ieri, a dat expunerea de motive,…

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, susține ca acuzațiile de abuz în serviciu nu trebuie sa se termine cu un dosar penal. ”Vrem sa închidem odata aceasta definitie a abuzului în serviciu pentru ca prea s-au întâmplat…

- Deputatul USR Stelian Ion a mers vineri dimineata la sediul Ministerului Justitiei pentru a cere detalii legate de forma propusa de Tudorel Toader pentru redefinirea abuzului in serviciu, dar, potrivit acestuia, ministrul ar fi in concediu, iar propunerile sunt "tinute secret". El a mai povestit…

- Dupa o vacanta de Paste prelungita, parlamentarii se intorc la treaba. Prioritatea lor va fi in urmatoarea perioada modificarea Codurilor Penale, care trebuie puse in acord cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale, dar si cu directive europene. Insa Opozitia avertizeaza ca multe dintre modificarile…