Redebutul lui Grigore

In ultimii cinci ani, Octavian Grigore a fost “omul bun la toate” in clubul Petrolul, in fiecare sezon bifand atat functii administrative in club, cat si meciuri, efectiv ca tehnician principal al echipei! Acum, a sosit, din nou, un astfel de moment, cel putin o saptamana, un meci, Tavi sa fie “sef“, deplasarea de la Cluj, programata maine, de la orele 15,00, fiind cea in care Grigore “descaleca”, iar , pe banca “lupilor”. Cu sanse matematice la un play-off in care doar super-optimistii mai spera, Petrolul merge la Cluj pentru un duel care putea fi, cu adevarat, o “finala” a campionatului. Cele…