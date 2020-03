Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Istanbul l-a retinut duminica pe redactorul-sef al site-ului in limba turca al grupului media rus Sputnik, finantata de Kremlin, pe fondul tensiunilor tot mai mari intre Ankara si Moscova, a anuntat angajatorul sau, potrivit AFP.

- Trei angajați ai Sputnik Turcia au fost atacați aseara tarziu la Ankara dupa ce, in noaptea de vineri, in fața consulatului general al Rusiei la Istanbul a avut loc un protest anti-rusesc, in contextul agravarii situației in provincia siriana Idlib.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- rtileria si aviatia turce au bombardat luni pozitii ale regimului sirian, in nord-vestul Siriei, omorand cel putin sase militari, ca riposta la tiruri soldate cu patru morti de partea turca, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca intre 30 si 35 de militari ai regimului…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit…

