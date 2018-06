Stiri pe aceeasi tema

- Laurent Sourisseau, supranumit Riss, directorul si redactorul-sef al Charlie Hebdo, a scris intr-un editorial ca romanii, ca toti europenii, nu au umor, dupa ce s-au aratat deranjați de caricatura ce o ironiza pe Simona Halep.

- Reprezentantii Federatiei Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) vor sa depuna o plangere penala impotriva publicatiei franceze Charlie Hebdo, care a publicat zilele trecute o caricatura cu Simona Halep, se arata intr-un comunicat al organizatiei.

