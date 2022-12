2022 a fost un an in care am demonstrat lumii intregi ca Republica Moldova știe sa compatimeasca și știe sa fie alaturi de vecin in cele mai grele momente. Dupa o perioada lunga de pandemie, am invațat sa traim alaturi de noi cu un razboi și am intins o miina de ajutor refugiaților ucraineni, pentru care Republica Moldova a devenit cea de-a doua casa. 2022 ne-a facut mai puternici și mai inc