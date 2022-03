Red Carpet Oscaruri 2022. Cum s-au imbracat marile vedete! Dupa perioada de pandemie, in care toate evenimentele importante s-au amanat ori s-au organizat in condiții speciale, toata lumea aștepta cu nerabdare gala de decernare a Premiilor Oscar 2022. Nu doar pentru a vedea care sunt filmele premiate, ci și pentru parada rochiilor de pe red carpet. Cel mai important eveniment al anului de la Hollywood a adus in același loc unele dintre cele mai mari staruri ale lumii. Acestea s-au intrecut, ca de fiecare data, in ținute care mai de care mai spectaculoase. Toate realizate de case de moda celebre.…