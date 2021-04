Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorii Premiilor BAFTA 2021. Preconizeaza Oscarurile? In weekend, Royal Albert Hall din Londra a gazduit gala de decernare a Premiilor BAFTA 2021. Evenimentul este cunoscut pe intreg mapamondul drept Oscarurile europene. De altfel, se spune ca aceasta gala de premiere este cumva o avanpremiera…

- Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', in regia lui Florian Zeller, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts.

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii, urmand ca principalele…

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii,…

- Drama americana "Nomadland", a carei actiune se petrece in perioada recesiunii si productia britanica "Rocks", ce prezinta o poveste despre maturizare, conduc in clasamentul nominalizarilor - cate sapte fiecare - la premiile BAFTA din acest weekend, insa competitia ramane deschisa, cu o lista a concurentilor…

- Premiile BAFTA 2021 au anuntat lista completa a nominalizarilor, marti, 9 martie. „Nomadland” si „Rocks” sunt filmele cu cele mai multe nominalizari, sapte la numar. Pelicula romanesca „Colectiv” este nominalizata la categoria „Cel mai bun documentar”. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc pe…

- Au fost anunțate nominalizarile la premiile BAFTA din 2021. „Colectiv” ajunge și la gala Academiei de film britanice, fiind nominalizat la categoria Cel mai bun documentar,informeaza Mediafax.ro. Productia „Colectiv” a lui Alexander Nanau doboara bariere dupa bariere. Dupa cele doua nominalizari…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, prezinta un scurt videoclip cu prilejul sarbatoririi a 150 de ani de existenta a Royal Albert Hall, celebra sala de concerte din Londra, informeaza DPA. Royal Albert Hall, situata in centrul Londrei, a fost inaugurata de regina Victoria…