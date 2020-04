Recviem german de Brahms, in Joia Mare, in stagiunea online a Filarmonicii George Enescu

Recviem german de Brahms, in Joia Mare, in stagiunea online…

Orchestra si Corul Filarmonicii "George Enescu" va propun, in cadrul stagiunii simfonice online, "Un recviem german" de Johannes Brahms (1833-1897), joi, 16 aprilie 2020, de la ora 19:00. Lucrarea pentru solisti, cor si orchestra a avut premiera in 1868, in Vinerea Mare, la Catedrala din Bremen, fiind dirijata de insusi compozitorul Johannes Brahms.