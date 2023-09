Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea masurii arestului preventiv fata de o femeie deferita jutitiei pentru propaganda terorista. Femeia, care a primit o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar asemanator, a fost trimisa in judecata la inceputul lunii aprilie 2023. Dosarul se afla…

- Intr-un dramatic caz de corupție care a șocat Romania, procurorii au decis sa incerce din nou sa-l aduca pe Bogdan Olteanu in fața justiției pentru acuzația sa de trafic de influența in valoare de 1 milion de euro in favoarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. Bogdan Olteanu, fostul vicepreședinte…

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, ar urma sa fie adus in Romania luni dupa-amiaza. Vilcov este primul fugar celebru pe care autoritațile romane reușesc sa il aduca din Italia, acolo unde și-au gasit refugiul pentru a scapa de inchisoare…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a transmis, luni, ca a declarat recurs in casație impotriva deciziei pronunțate in apel privind mai mulți inculpați, avand ca obiect infracțiuni de corupție și spalarea banilor. Intre ei, fostul pr

- Cristian Popescu Piedone și-a reinceput, marți, oficial, activitatea de primar al Sectorului 5 al Capitalei, dupa eliberarea din inchisoare pe 21 iunie. Cristian Popescu Piedone va candida la Primaria Capitalei in 2024, au precizat surse apropiate de edilul care a ieșit din inchisoare saptamana trecuta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, miercuri, recursul in casatie formulat de fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei Cristian Popescu Piedone si a dispus punerea acestuia in libertate. ‘Admite recursul in casatie formulat de inculpatul Cristian Victor Popescu Piedone impotriva aceleiasi…

- Tribunalul Dolj a dispus, ieri, arestarea a doi tineri de 28 si 25 de ani, acuzati de efectuarea de operațiuni cu substante psihoactive, respectiv ultraj. Anchetatorii sustin ca suspectii ar fi vandut etnobotanice unor tineri din Sadova, Ostroveni si Dabuleni. Marti, in timpul perchezitiilor facute…