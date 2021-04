Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in urma deciziei controversate de a transforma spitalul Foișor in unitate medicala suport COVID-19. Se pare ca acest lucru a fost facut in ilegalitate, deși ministrul Sanatații, Vlad voiculescu, fusese informat despre acest fapt inca de la inceputul acestei luni.

- Asistenta medicala din satul Parcani din raionul Soroca, Feodosia Boldescu, a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19. Anunțul a fost facut public de președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. "In legatura cu trecerea in neființa a celei care a fost Feodosia Boldescu, in numele Consiliului…

- Persoanele cu o anumita grupa de sange, mai predispuse la infectarea cu Covid-19: STUDIU Noul coronavirus este in special atras de antigenul grupei sanguine A gasit pe celulele respiratorii, arata un studiu de laborator din Statele Unite. Specialiștii au evaluat modul in care Covid-19 a interacționat…

- Mulți dintre noi am traversat o perioada dificila si am intampinat multe greutati care au intervenit in viata si sanatatea noastra in aceasta perioada a pandemiei. Virusul Sars-Cov 2 a lasat urme in multe cazuri și multe persoane care au fost infectate au ramas cu sechele dupa COVID-19. Centrul Medical…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficienta de 94%, a aratat un studiu efectuat in Israel, țara cu cea mai mare rata de vaccinare. Rezultatele unui studiu efectuat in Israel au aratat ca vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%. Cercetatorii au…

- Rezultatele sunt și mai bune atunci cand tocilizumabul este combinat cu dexametazona, un corticosteroid ieftin, arata cel mai amplu studiu desfașurat in Marea Britanie pe mai mult de 4.000 de pacienți.

- Astazi, 20 ianuarie a început vaccinarea anti-COVID în centrele din Gherla. În prima etapa de vaccinare au fost imunizați 90 de angajați de la Caminul de Persoane Vârstnice, Unitațile de tip Familial și Centrul de Recuperare și Reabilitatare…