Recuperare economică în UE, frână în Germania și Franța Daca producția industriala europeana a revenit la nivelul sau de dinainte de pandemie in aceasta vara, acest lucru nu este cazul in Germania și Franța – prima, penalizata de sectorul automobilelor și a doua de cel aeronautic. O recuperare forțata in ordine dispersata. Acesta este un rezumat al situației industriei europene la inceputul toamnei. Revenirea este puternica […] The post Recuperare economica in UE, frana in Germania și Franța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

