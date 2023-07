Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Florescu este una dintre cele cinci concurente care au venit sa iși testeze relația cu partenerul la "Insula Iubirii", sezonul 7. Ei bine, astazi, iubita lui Bogdan Cirlan iși sarbatorește ziua de naștere. Cați ani implinește concurenta de la "Insula Iubirii".

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe tensiuni și asta pentru ca Ema a inceput sa planga. Concurenta de la emisiune a fost foarte suparata in aceasta seara, dar a și deranjat-o ce i-a spus iubitul ei, Razvan, la intalnirea trecuta. Iata ce a suparat-o…

- Insula Iubirii 2023 și-a ales deja cuplurile care vor lua parte la cel mai interesant reality-show din Romania. Cinci perechi au acceptat provocarea de a iși testa limitele relației tocmai in Thailanda. Iata ce concurenta a sezonului 7 a mai fost pana acum pe micile ecrane. Sigur nu ai recunoscut-o.…

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era foarte mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam un indiciu: este o fosta concurenta de la…

- Monica Pușcoiu, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea in sezonul 11 Chefi la cuțite, se mandrește cu fetița adorabila in mediul online. Micuța topește inimile prietenilor virtuali cu frumusețea ei.