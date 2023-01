Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din imagine a devenit una din cele mai cunoscute vedete de la noi. De asemenea, aceasta este iubita de nenumarați fani din toata Romania. Ea a cunoscut faima inca din primele clipe dupa ce a pașit in fața camerelor de filmat, iar acum este emblema celui mai mare trust TV de la noi. Unii […] The…

- Fotografia cu fetița din imagine a trezit nenumarate semne de intrebare romanilor. Aceasta a ajuns una din cele mai frumoase femei din Romania și este iubita de toata lumea. Femeia a reușit sa gaseasca rețeta succesului in Romania, dar mai ales departe de meleaguri. Mai exact, cea din urma este un model…

- Tu recunoști fetița din imagine? In prezent, ea este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Mai mult decat atat, timp de cateva luni a ocupat postul de prezentator TV intr-o emisiune de tip matinal. Cine este copilul din fotografie?

- Recunoști fetița din imagine? Acum ea este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Și, mai mult decat atat, aceasta este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi. In prezent are 45 de ani, dar pare ca varsta nu și-a pus deloc amprenta asupra ei. Cine este copilul din fotografie?

- Tu recunoști adolescenta din imagine? Se pare ca timpul a trecut, iar acum acesta a devenit una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania. Așadar, fata din fotografie a cucerit, cu vocea, milioane de romani. Cine este, de fapt, copilul din imagine.

- Tu o recunoști pe fetița din imagine? A trecut timpul extrem de repede, iar ea a ajuns sa fie una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din Romania. La prima vedere este destul de greu sa va dați seama despre ce vedeta este vorba, caci in prezent nu mai arata aproape deloc la fel, pentru ca…

- Tu recunoști baiețelul din imagine? Se pare ca timpul a trecut, iar acum acesta a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din țara. O mulțime de oameni ii asculta melodiile. Cu atat mai mult, piesele sale au devenit hit-uri muzicale. Cine este, de fapt, copilul din imagine.

- Tu o recunoști pe fetița din fotografie? Timpul a trecut, iar acum s-a „transformat” in una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe de la noi din țara. In imagine avea in jur de doi ani și se afla in Republica Moldova, acolo unde s-a nascut. La prima vedere este destul de greu sa iți dai seama…