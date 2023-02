Stiri pe aceeasi tema

- Recunoști baiețelul din imagine? Este mare vedeta, acum, in Romania. Participa la reality-show-ul America Express, provocare pe care a acceptat-o recent impreuna cu partenera sa de viața. Toți iubitorii de rap și hip-hop din țara il cunosc. Poate fi dificil sa-i recunoști trasaturile. Ce a spus cantarețul…

- Fetița din imagine a reușit sa ajunga cunoscuta in Romania, iar mai apoi a gasit rețeta succesului și departe de meleaguri. Puțini din fanii ei știau cum arata aceasta in copilarie. Cu toate astea, unii și-au dat seama ca este vorba despre un model celebrul dupa ce au vazut trasaturile inconfundabile…

- Fetița din imagine a devenit una din cele mai cunoscute vedete de la noi. De asemenea, aceasta este iubita de nenumarați fani din toata Romania. Ea a cunoscut faima inca din primele clipe dupa ce a pașit in fața camerelor de filmat, iar acum este emblema celui mai mare trust TV de la noi. Unii […] The…

- Fotografia cu fetița din imagine a trezit nenumarate semne de intrebare romanilor. Aceasta a ajuns una din cele mai frumoase femei din Romania și este iubita de toata lumea. Femeia a reușit sa gaseasca rețeta succesului in Romania, dar mai ales departe de meleaguri. Mai exact, cea din urma este un model…

- Tu recunoști fetița din imagine? Aceasta se bucura in prezent de multa notorietate, este o creatoare de moda foarte cunoscuta și apreciata in țara. Apare in mod frecvent pe la diferite emisiuni televizate, iar stilul sau vestimentar este, uneori, ieșit din tipare.

- Tu o recunoști pe fetița din fotografie? La prima vedere este destul de greu sa iți dai seama despre cine este vorba. Timpul a trecut, iar in prezent este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi din țara. Iata cine este!

- Tu recunoști fetița din imagine? In prezent, ea este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Mai mult decat atat, timp de cateva luni a ocupat postul de prezentator TV intr-o emisiune de tip matinal. Cine este copilul din fotografie?

- Recunoști copilul din imagine? Cu siguranța l-ai vazut in mod frecvent in ring sau pe micile ecrane. Și-a facut debutul in 2007, iar de atunci, a caștigat multe victorii importante. Acesta se poate lauda și cu o familie frumoasa pe care o construit-o alaturi de soția sa.