- Turcia l-a convocat miercuri pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest fata de recunoasterea ”genocidului armean” de catre Camera Reprezentantilor Statelor Unite, au anuntat oficiali turci, relateaza AFP.

- Camera Reprezentanților a Statele Unite a recunoscut oficial, marți, genocidul armean, o mișcare salutata de catre Armenia, dar denunțata ca fiind "lipsita de sens" de catre Ankara, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- BRUXELLES, 16 sept - Sputnik, Daniela Porovaț. In Turcia s-a realizat livrarea celei de-a doua baterii a sistemului S-400, Ankara anunțand ca sistemul va fi activat in luna aprilie din anul 2020. Prima parte a sistemului a fost livrata in luna iulie a acestui an, iar Turcia nu s-a lasat impresionata…