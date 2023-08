Porcha Woodruff, o locuitoare a statului Michigan (nord), a depus plangere, saptamana trecuta, cu privire la aceasta arestare abuziva, impotriva orasului Detroit si politistei insarcinate cu ancheta, intr-un dosar de jaf armat de masina. Woodruff, identificata drept suspecta in urma unei cautari cu un software de recunoastere faciala, a petrecut ”aproximativ 11 ore in picioare sau asezata pe o banca de brton” la comisariat, in timp ce era insarcinata in opt luni, se subliniaza in plangere. Cincisprezece zile mai tarziu, in martie, un tribunal a respins acuzatiile depuse impotriva ei, din cauza…