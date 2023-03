Romania a obtinut recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”, a anuntat Comisia Europeana. Placinta dobrogeana este un produs de patiserie fabricat in regiunea Dobrogea din sud-estul Romaniei. Ea se prepara cu foi de aluat intinse și umplute cu branza telemea sarata, amestecata cu caș și cu oua. Foile de aluat umplute se ruleaza, se increțesc și se aranjeaza in forma de spirala in tavi rotunde. Foile se intind și se usuca pana cand devin foarte subțiri, translucide, elastice și puțin lucioase, caracteristici pe care numai localnicii din regiunea…