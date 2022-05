RECUNOAȘTERE VINOVĂȚIE – 1000 de euro promiși unui polițist din Borșa ca să închidă ochii La data de 26.05.2022, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu o persoana fara calitate speciala si a propus condamnarea acesteia la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, cu executare in regim de detenție, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Potrivit DGA Maramureș, prin același acord, s-au stabilit si pedepsele complementare de interzicere a dreptului de a fi ales in autoritațile publice sau in orice alte funcții publice, a dreptului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

