- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca drapelul tarii sale flutura deja in multe locuri din Donbas, unde Rusia a organizat referendumuri de anexare pe care liderul de la Kiev le-a calificat drept ”farsa” transmite duminica EFE și Agerpres . „Rusia a pus in scena o farsa in Donbas. O…

- "Rusia a pus in scena o farsa in Donbas. O farsa absoluta pe care vrea s-o prezinte drept referendumuri", a apreciat Zelenski in obisnuitul sau discurs din timpul noptii."Au pus la cale un spectacol, au mers din casa in casa inarmati cu mitraliere, au impartit bucati de hartie si propagandistii faceau…

- Serhii Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk, din sud-estul Ucrainei, a declarat ca recucerirea orasului Liman, din regiunea vecina Donetk, este unul dintre factorii cruciali pentru recuperarea teritoriilor pierdute in Lugansk, transmite duminica Reuters și Agerpres . „Eliberarea acestui oras in regiunea…

- Soldatii ucraineni au ‘intrat’ in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP. ‘Fortele de asalt aeriene ucrainene intra in Liman, in regiunea Donetk’, a indicat pe Twitter ministerul.…

- Rusia si a intensificat atacurile in Donetk estul Ucrainei in ultimele cinci zile, intr o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. 39; 39;Exista o posibilitate realista…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor…

- Doi cetațeni americani au murit recent in regiunea Donbas din estul Ucrainei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…