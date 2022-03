Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu exact trei saptamani, pe 24 februarie, Rusia incepea invazia in Ucraina, dar ceea ce Kremlnul dorea un blietzkrieg s-a transformat intr-un razboi de uzura. Multe orașe din Ucraina s-au au ajuns in ruine dupa ce au fost bombardate continuu de rusi, dar ucrainienii rezista cu eroism. Invazia…

- Pe fondul blocarii accesului la materia prima ruseasca, prețul hartiei pe piața europeana a explodat luni, anunța reprezentanții Fabricii de Ambalaje Exonia. Scumpirile sunt fara precedent și variaza intre 30 și 40 la suta. Majoritatea producatorilor de hartie kraft au anunțat un val de scumpiri…

- ”Romania a fost extraordinara in generozitatea și curajul demonstrat” Vicepresedintele SUA, Kamala Harris. Foto: whitehouse.gov RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a fost extraordinara în generozitatea și curajul demonstrat în contextul conflictului Rusia - Ucraina, a afirmat…

- Refugiații din Ucraina continua sa ajunga și in Bacau unde staționeaza o zi in anumite locații puse la dispoziției de instituțiile municipale, in special cele din invațamant. Noaptea trecuta, au ajuns de la Chișinau, in Bacau, peste o suta de persoane, momentan cazate la Centrul de refugiați de la Liceul…

- China a indemnat Rusia și Ucraina sa rezolve conflictul prin negocieri, a declarat ministrul chinez de externe Wang Yi, relateaza TASS. "In ceea ce privește criza actuala, China indeamna Ucraina și Rusia sa gaseasca o soluție la aceasta problema prin intermediul negocierilor și sprijina toate eforturile…

- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative pune la dispoziție locuri de cazare in camine refugiatilor din Ucraina, a transmis instituția marți, 1 martie, pe pagina de Facebook. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a precizat pentru Libertatea ca este vorba despre 232 de locuri de cazare, iar primii…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Acesta presupune un sistem de consultare intre aliații NATO, in cazul in care o tara se considera amenintata. Solicitarea facuta de Romania vine in contextual inviziei declansate in aceasta dimineata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut astazi occidentalilor sa nu creeze panica in jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie in Ucraina, relateaza AFP.