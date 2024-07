Daca in urma cu 100 de ani Universitatea Politehnica Timișoara punea bazele Campusului Universitar Timișoara, acum face pași mari in direcția transformarii acestuia intr-unul verde, sustenabil și inteligent, in concordanța cu cerințele noului secol. In acest sens, o serie de proiecte au demarat deja sau urmeaza sa fie demarare, vizand modernizarea patrimoniului UPT, in concordanța […] The post Rectorul UPT a semnat contractul de finanțare a modernizarii caminelor studențești, in valoare de 4 milioane de euro appeared first on Gazeta din Vest .