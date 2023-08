Rectorul UMFST reacție la un show controversat Aceste randuri nu sunt despre UNTOLD, ci au legatura cu obscenitatea cocoțata pe una dintre cele mai mari scene muzicale ale Europei. Nu sunt nici despre muzica trap, pentru care nu am gust, ci despre o prestație triviala care s-a intamplat, cu acordul organizatorilor, in fața a zeci de mii de adolescenți. Ma refer la concertul „artistului" Gheboasa, care a folosit cuvinte pe care... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul principalei universitați mureșene, UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a criticat duminica, 6 august, prestația lui Gheboasa, cantareț invitat al Festivalului Untold 2023, pe care a caracterizat-o ca fiind "obscenitatea cocoțata pe una dintre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, s-a aflat, marti, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, ocazie cu care au fost discutate sustinere a strategiei de internationalizare a UMFST. "In discutiile purtate au fost abordate mecanismele…

- Elevii care participa la Universitatea de Vara pentru Elevi au avut astazi primul curs cu prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST G.E. Palade Targu Mureș. Timp de o saptamana, cei 118 liceeni vor experimenta viața de student la medicina, medicina dentara, farmacie, drept, inginerie sau arhitectura.…

- Caldura extrema continua sa afecteze sudul Europei, iar in Italia au fost emise alerte rosii pentru 16 orase, care indica riscuri chiar si pentru oamenii sanatosi. Alertele se aplica pentru zilele urmatoare zonelor turistice, intre care Roma, Florenta si Bolonia, relateaza BBC, informeaza News.ro. Saptamana…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va deschide, in premiera in aceasta toamna, prima farmacie universitara. Numita „Gaudeamus", aceasta va funcționa dupa aceleași reguli ca o farmacie tradiționala dar va avea, in plus, siguranța eliberarii…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat, in urma cu cateva zile, lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in cadrul apelului de proiecte care vizeaza "Cabinete de planificare familiala." "Inca un proiect PNRR caștigat…

- Facultatea de Economie și Drept din cadrul UMFST G.E. Palade Targu Mureș a primit luni, 26 iunie 2023, vizita prof. dr. Oguz Karadeniz, de la Universitatea Pamukkale din Turcia, care este directorul Departamentului Labor Economics and Industrial Relations și membru al Denizli Provincial Employment and…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…