Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de infrastructura rutiera si feroviara de interes local vor putea fi transferate de la autoritatile centrale la nivelul celor locale, conform unei ordonante de urgenta adoptate joi in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca."Un act normativ…

- Vor fi exceptate de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Persoanele care vin in Romania din tarile care fac obiectul exceptiei…

- Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca este inclusa in clasamentul international QS al universitatilor, in intervalul 800-1.000, primele 3%, alaturi de Universitatea Bucuresti, singurele institutii de invatamant superior din Romania, informeaza AGERPRES . “UBB in unul dintre cele mai prestigioase…

- La cea mai mare universitate din tara, Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, admiterea si examenele de finalizare a studiilor se vor desfașura online, au anunțat, joi, reprezentanții unitații de invațamant. „Pentru a nu afecta parcursul de viata al candidatilor si absolventilor UBB Cluj-Napoca, acestia vor…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, dar lucrarile de infrastructura continua. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat demararea lucrarilor la Autostrada Sibiu-Pitești. Este vorba despre lotul 1.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat noi masuri restrictive, pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus. Printre altele, se interzic grupurile mai mari de trei persoane in afara locuinței, iar noaptea se poate ieși din casa numai cu motiv. E asemenea, se inchid mall-urile, iar strainii…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) Florin Jianu afirma ca masurile anuntate joi de Guvern, care vin in sprijinul companiilor si a angajatilor, grav afectati de pandemia de Covid-19, asunt cerute de mediul de afaceri, insa ele trebuie…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania considera ca primele decizii anunțate de premier pentru sprijinirea companiilor sunt incurajatoare, dar nu suficiente: „toate previziunile arata o scadere a economiei...