Stiri pe aceeasi tema

- ​​Liderii partidelor de opoziție s-au reunit în biroul lui Marcel Ciolacu, dupa înlaturarea Guvernului Orban. Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Calin Popescu Tariceanu și Teodor Melșscanu au discutat cu liderii social demcorații despre posibilitatea numirii unui premier din partea OpozițieiSurse…

- Profesorul univ. dr. Remus Pricopie a fost reales miercuri in functia de rector al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, potrivit site-ului institutiei de invatamant superior. Prof. univ....

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca PSD a reusit "performanta" de a pierde doua randuri de alegeri, dupa trei ani de guvernare, apreciind ca acesta "va fi chiar un caz care se va preda" studentilor de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca PSD a reusit "performanta" de a pierde doua randuri de alegeri, dupa trei ani de guvernare, apreciind ca acesta "va fi chiar un caz care se va preda" studentilor de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).

- In aceste momente. prezidentiabilul si actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis face declaratii la sediul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I":"Am venit in aceasta pozitie acum cinci ani si am spus atunci ca vreau sa fiu presedintele…

- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) anunta ca va asigura "un spatiu neutru" pentru dezbaterea electorala cu formatori de opinie, jurnalisti si politologi anuntata de presedintele Klaus Iohannis, propunerea ca aceasta...

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și-a manifestat deschiderea de a asigura un spațiu neutru de desfașurare a unei dezbateri, in contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Romania, pentru buna informare a opiniei publice și pentru cultura democratica…

- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) anunta ca va asigura "un spatiu neutru" pentru dezbaterea electorala cu formatori de opinie, jurnalisti si politologi anuntata de presedintele Klaus Iohannis, propunerea ca aceasta sa se desfasoare marti, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare…