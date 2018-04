Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va fi dezbatut si un proiect referitor la numirea filosofului Mihai Sora si a maratonistului Tiberiu Useriu cetateni de onoare ai Capitalei.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consilierilor USR, „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”.

- Maratonistul Tiberiu Useriu este propus pentru a primi titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare care va fi discutat in sedinta Consiliului General din 28 martie. "Se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti maratonistului Tiberiu…

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medical, scrie…

