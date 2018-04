Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS) a acordat GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru Universitatea din Pitești, ca urmare a inspectiilor realizate, pe multiple planuri, in urma cu mai multe luni. Echipa manageriala condusa de rectorul Dumitru Chirleșan, si-a indeplinit…

- Universitatea din Pitesti va avea 890 de locuri subventionate in anul universitar 2018 - 2019. Vorbim despre o crestere a acestor locuri subventionate de la 840 la 890, cele 840 de locuri fiind in acest an universitar. Conform informatiilor oferite de la cei de la Hotnews.ro, cele 890 de locuri sunt…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi, prin Hotarare, Nomenclatorul domeniilor și al specializarilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar 2018 – 2019. Aprobarea acestui act normativ implica modificarea unor specializari, conform…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Incepand cu anul universitar 2018-2019, Universitatea din Pitesti va organiza un nou program de studii, unul revolutionar cum l-a numit rectorul Dumitru Chirlesan, și anume „Limbaj mimico-gestual”.Programul de studii va avea o durata de 3 ani, ca orice alt program de licenta, si va fi incadrat, cel…

- Concursurile organizate de Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu pentru posturile de decan au fost castigate de cei care ocupau interimar aceste functii. Rezultatul concursului urmeaza sa fie validat in...

- Joi, 8 februarie de la ora 18.00, la Teatrul Al. Davila – Sala Mare, Universitatea din Pitesti, in parteneriat cu Consiliul Judetean Arges, Teatrul Al. Davila, Casa Romano-Chineza, si sustinerea Ambasadei Republicii Populare Chineze marcheaza ...