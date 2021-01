Rectorii cer acordarea a cel puțin 1% din PIB pentru învățământul superior Consiliul Național al Rectorilor solicita Guvernului acordarea a cel puțin 1% din PIB pentru invațamantul superior, dar și creșterea semnificativa a alocarii bugetare pentru cercetarea științifica. „Desi alocatia medie pe student fizic a crescut in mod constant incepand cu anul 2015, ramane una dintre cele mai mici din Uniunea Europeana, in conformitate cu Raportul public 2019 – Starea finantarii invatamantului superior (CNFIS). Romania concureaza cu unele dintre cele mai avansate tari din lume in ceea ce priveste invatamantul superior, dar universitatile beneficiaza de o finantare de pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

