Rectificarea rectificării bugetare. Ministerele care primesc mai mulți bani decât inițial Ministerul Finanțelor a operat modificari fața de varianta de proiect, in ordonanța celei de-a doua rectificari bugetare din acest an au aparut modificari ale cifrelor chiar de la inceput. Pe anexa privind bugetele ministerelor apar, de asemenea, modificari. Au primit mult mai mulți bani decat s-a anunțat inițial: Dezvoltarea, Justiția, Agricultura, MAE, Ministerul Apelor și Padurilor, […] The post Rectificarea rectificarii bugetare. Ministerele care primesc mai mulți bani decat inițial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR afirma ca daca premierul Ludovic Orban dorea un text de lege mai bun, avea la dispozitie circa o suta de parlamentari liberali care puteau modifica proiectului, insa nu au facut-o. In schimb, a atacat legea la CCR. Partidul condus de Dan Barna sustine ca PNL nu este un partener cinstit…

- Proiectul de lege inițiat de USR, privind inființarea “DNA-ului padurilor”, adoptat de Parlament, a fost atacat de Guvern la Curtea Constituționala, deși PNL a votat pentru adoptare. USR critica acum decizia guvernului Orban, spunand ca “incurajeaza hoții de lemne”. „La o luna de la adoptarea de catre…

- Guvernul pregateste pentru partea a doua a anului un program de investitii, iar Ministerul Transporturilor va beneficia de o suma record la rectificarea bugetara, pentru ca nu trebuie doar sa semnam ca vom avea o autostrada, ci trebuie sa o incepem anul asta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor…

- Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi, la Digi24, dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarile Avocatului Poporului pe marginea starii de alerta, ca decizia a sabotat funcționarea instituțiilor statului. Dupa ce premierul Ludovic Orban a atacat justiția, vicepremierul a lansat acuzații grave…

- Un proiect de lege, aflat in Parlament, va favoriza corupția in medicina legala romaneasca, deoarece creeaza premisele exercițarii de presiuni asupra experților medico-legali, propunand un mod de organizare și funcționare de sorginte sovietica. Dr. Ligia Barbarii, șef al Laboratorului de Genetica din…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe luna, cu personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, din…

- Numeroase companii cu capital integral romanesc au constituti, in premiera naționala Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) și propun incheierea Pactului Național pentru Autostrazi. Asociația a fost creata din dorința de a avea o voce unica și puternica a companiilor autohtone in relația…