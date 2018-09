Stiri pe aceeasi tema

- Alocarile de sume stabilite prin rectificarea bugetului de stat adoptata miercuri de Guvern sunt schimbate la aproape toate capitolele importante fata de alocarile proiectate in luna august, pentru rectificarea care atunci a fost amanata, reiese din datele oficiale comparate de MEDIAFAX.

- Presedintele condamna rectificarea bugetului fara aviz CSAT Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvern, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, se precizeaza într-un…

- Ludovic Orban a fost intrebat, sambata, la Sibiu, daca PNL va vota rectificarea bugetara si a negat. "Nu am votat nici Legea bugetului de stat. Cu siguranta, actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. Nu ai cum sa prevezi cheltuieli mai mari, in conditiile in care tu ai incasat sub…

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost lansat joi seara in dezbatere publica și acesta este prevazut sa de aplice incepand cu data de 1 septembrie 2021 – moment la care actuala lege a pensiilor publice ar urma sa fie abrogata. Pentru a se aplica, inițiativa legislativa trebuie aprobata…

- Proiectul de Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, a fost aprobat de Guvern. Inițiatorii spun ca acest proiect are scopul de a ridica calitatea…

- Proiectul prin care in municipiul Baia Mare va fi inființat Complexul Sportiv Național „Lascar Pana” a intrat in linie dreapta. Oficialii din Ministrul Tineretului au semnat vineri, 20 iulie, documentele de inființare ale Complexului. „Proiectul CSN “Lascar Pana” din Baia Mare a intrat pe ultima suta…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a declara miercuri, ca urmare a deciziei președintelui de a sesiza Curtea Constituționala pe Fondul Suveran, ca toate proiectele sunt atacate de președinte, indiferent daca sunt bune sau nu."Toate proiectele adoptate in Parlament sunt atacate de președinte, indiferent…