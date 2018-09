Romania, primul loc din Uniunea Europeana la mortalitatea din accidentele rutiere

Numarul accidentelor rutiere a crescut in Romania, in 2017, iar tara noastra are, pentru al treilea an la rand, cea mai mare rata a mortalitatii din accidentele rutiere, cu 99 de morti la un milion de locuitori, aproape dublu fata de media… [citeste mai departe]