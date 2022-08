Stiri pe aceeasi tema

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi proiectele de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul acesta.

- Premierul Nicolae Ciuca a dat detalii despre rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Prioritatea executivului este asigurarea finantarii pentru masurile guvernamentale incluse in pachetele de sprijin pentru economie si cetateni. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca rectificarea bugetara care va fi…

- Ministrul de Finanțe Adrian Caciu a declarat miercuri ca rectificarea bugetara va fi una pozitiva și ca cel mai probabil va fi aprobata saptamana viitoare dupa analiza datelor privind schemele de sprijin la energie pentru consumatorii casnici și non-casnici. Premierul Cciua a spus ca e vorba de comensațiile…

- O veste buna de la Comisia Europeana: Romaniei i-a fost rambursata suma de 79,06 milioane euro, bani corespunzatori plaților efectuate de APIA in luna iunie catre fermierii romani. „Fermierii romani primesc fonduri europene pentru a-și finanța culturile. Ieri, 3 august 2022, Comisia Europeana a rambursat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, referitor la creșterea pragului de neimpozitare al pensiilor, ca subiectul a fost discutat in coaliție și ramane in discuție, insa o decizie finala nu a fost luata. „Trebuie sa finalizam rectificarea bugetara”, a subliniat premierul. Fii la curent cu…

- Tot mai multe primarii din tara se plang ca au ramas fara bani in bugete și ca funcționeaza in conditii de avarie. In zeci de localitați, edilii nu mai au cu ce sa plateasca nici macar utilitațile, cum ar fi iluminatul public, și nici salariile.

- Deputatul social-democrat de Arad, Adrian Alda, vine cu vești bune pentru fermierii aradeni. Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, iși incepe mandatul cu un act normativ așteptat de fermierii romani. Ministerul Agriculturii anunța ca va fi promovat actul normativ pentru asigurarea accizei la motorina…

- Rectificarea bugetara va fi cam pe la inceputul lunii august, a declarat marti seara vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR. „La rectificare veti vedea o restrangere a cheltuielilor in zona bunuri si servicii cu vreo 20% din start. Am inceput discutiile, se pregateste rectificarea, va fi in august,…