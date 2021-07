Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele care nu reduc cheltuielile nu vor primi bani la rectificarea bugetara care urmeaza, a declarat, sambata, la Tulcea, premierul Florin Cițu, care a fost prezent la Conferința Județeana a PNL, relateaza Agerpres . Prim-ministrul a menționat ca instituțiilor publice nu li se va suplimenta bugetul…

- “Suntem in proces de rectificare bugetara, m-am uitat la ministere la executie bugetara, executia bugetara nu este suta la suta pe ministere. Sunt multe lucruri care ma multumesc, sunt multe lucruri care ma nemultumesc. Le-am spus deja ministrilor, ei stiu situatia in acest moment. Vreau mai mult de…

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL. Intrebat cum comenteaza faptul ca la nivelul conducerii CFR nu s-a…

- Premierul Florin Citu pregateste rectificarea bugetara Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Premierul Florin Cîtu pregateste rectificarea bugetara si va stabili câti bani va primi fiecare minister în parte. El se afla acum la Ministerul de Finante,…

- Premierul Florin Cîtu afirma, joi, ca executia bugetara este sub ceea ce trebuia sa fie la jumatatea anului, foarte putine ministere cheltuind banii care le-au fost alocati. ”Când ai cerut bani și nu ai executat e ca și cum ți-ai bate joc de banii românilor”, a comentat…

- „De la toate ministerele am rapoartele, executia la toate ministerele. Maine dimineata veti vedea si dumneavoastra executia bugetara la sase luni. Pe ministere o am si pe toti ordonatorii de credit, pentru ca am inceput rectificarea bugetara saptamana trecuta, deci avem la toate ministerele", a declarat…

- Executia bugetara la sase luni va fi prezentata public marti, a anuntat premierul Florin Citu, care a precizat ca a primit rapoartele de la ministere si este prima oara, dupa multi ani, cand cheltuielile cu personalul sunt mai mici, ca procent din PIB. ‘De la toate ministerele am rapoartele, executia…

- „Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. ART. 56 (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari…