Rectificarea bugetara: Guvernul da 115 milioane de lei pentru Catedrala Neamului, mai mult decat pentru eradicarea pestei porcine

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane…

- "In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale. Consecintele sunt grave asupra actiunilor presedintelui Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara, anuntata saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila, nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD. Guvernul face sabotaj bugetar,…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative…

- Potrivit proiectului de rectificare bugetara, Ministerul Finantelor primeste in plus aproape 1,86 miliarde de lei pentru contributia Romaniei la bugetul UE (765,5 milioane de lei), scheme de ajutor de stat pentru investitii si rambursarea accizelor la carburanti (240 milioane de lei), asigurarea…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…