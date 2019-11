Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetara pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodata, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL. „Am mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca rectificarea bugetara este „obligatorie”, aratand, printre altele, ca pentru pensii „nu au fost pur si simplu suficienti bani”. „Este adevarat ca ieri am avut o discuție așezata și aplicata cu Prim-ministrul Ludovic Orban și cu ministrul finanțelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca la rectificarea bugetara ce va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta, primarii vor primi 1,4 miliarde de lei. "1,4 miliarde de lei (vor fi alocati primarilor - n.red.). Suma acopera cheltuieli legate de partea de functionare…