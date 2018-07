Stiri pe aceeasi tema

- Lider de piața al fotoliilor de masaj, compania Komoder a fost fondata in anul 2011 de catre omul de afaceri clujean Adrian Rus. In Romania, Komoder este prezenta cu magazine in Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara.

- Mazdrag Elena, in varsta de 38 de ani, s-a nascut și crescut in comuna Prisacani, județul Iași. Pe langa faptul ca este o mama și o soție devotata, se ocupa cu trup și suflet de propria sera din comuna copilariei. Valoarea investiției totale ajunge la aproximativ 450.000 euro, iar an de an sera aduce…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 28 IUNIE 2018 Loto 6 din 49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,20 milioane…

- Abia instalat ca vataf-politruc al aeroportului iesean, tov. pesedist Catalin Bulgariu a inceput sa se zborseasca la ziaristi ca Lenin la burghezie, infierind cu sfinta minie proletara atacurile mirsave la adresa ilustrei sale persoane si amenintind ritos cu darea in judecata a netrebnicilor care isi…

- Banii vor fi transferați de Ministerul Sanatații catre unitatea medicala, pentru executarea unor lucrari de reparații capitale, dupa distrugerile provocate de incendiul care a avut loc aici, in luna aprilie. Executivul a aprobat miercuri, 16 mai, o Hotarare prin care a fost suplimentat bugetul Ministerului…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind alocarea a 10 milioane de lei pentru lucrari de reparatii capitale la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi…

- Guvernul aloca 10 milioane de lei pentru reconstrucția Institutului de boli cardiovasculare din Iasi, distrus intr-un incendiu, a anunțat, miercuri, in ședința de Guvern, premierul Viorica Dancila. “In luna aprilie a acestui an, un incendiu a distrus cladirea Institutului de boli cardiovasculare ‘Prof.…

- Impresarul lui Constantin Budescu (29 de ani), Florin Lovin, a dezvaluit ce salariu ar trebui sa-i ofere CFR-ul mijlocasului de la FCSB, pentru a-l convinge sa se mute in Gruia. In ultima perioada au aparut zvonuri conform carora patronul liderului isi doreste sa-i achite clauza de reziliere lui…