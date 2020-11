Rectificare bugetară: Veniturile bugetului se diminuează cu 5,21 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 683,6 milioane lei Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 5,213 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu 4,529 miliarde de lei, conform notei de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetara.



Potrivit sursei citate, veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminueaza, pe sold, cu suma de 4,489 miliarde de lei. Influentele se reflecta, in principal, pe urmatoarele categorii de venituri:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 5,213 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu 4,529 miliarde de lei, conform…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4.529,2 milioane lei, conform proiectului de…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4.

- Ziarul Unirea Veniturile scad, deficitul crește! Noua rectificare bugetara, prezentata de Ministerul Finanțelor Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul…

- Ministerul Finanțelor a publicat miercuri proiectul de rectificare bugetara pentru dezbatere publica. Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului…

- Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 224,83 miliarde lei, in timp ce veniturile bugetului general consolidat au fost de 175,15 miliarde lei in primele sapte luni ale anului. "Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 49,68…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 49,68 miliarde de lei (4,7% din PIB), a anunțat miercuri Ministerul Finantelor Publice. Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB).…

- Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 224,83 miliarde lei, in timp ce veniturile bugetului general consolidat au fost de 175,15 miliarde lei in primele sapte luni ale anului. "Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 49,68…