Rectificare bugetară. Teodorescu, CJ Tulcea: "Te pune pe gânduri" "La rectificarea de buget, alocarea pentru CJ este de 1,52 milioane de lei, o suma care nu permite nimic. Rectificarea bugetara cumulata de anul trecut a fost de aproximativ 19 milioane de lei, iar diferenta te pune pe ganduri. Rectificarea creeaza multe probleme in administratia judetului si reduce la zero posibilitatea de a sprijini primariile aflate in dificultate", a afirmat presedintele CJ Tulcea. El a mai spus ca trebuie schimbata formula de calcul in functie de care se aloca sumele si ca trebuie intervenit cel putin punctual la administratiile locale. "Sunt primarii care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mantuirii Neamului primeste inca o finantare importanta la rectificarea bugetara, respectiv 115,5 milioane de lei. Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca „este normal, logic, de bun simt si legal“ sa fie alocati bani pentru catedrala, pentru ca in luna noiembrie sa aiba loc prima…

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- "In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale. Consecintele sunt grave asupra actiunilor presedintelui Romaniei…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative…

- Negocieri pentru rectificarea bugetara. Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au discutat informal cu ministrul Finanțelor și cu vicepremierii despre cum vor fi imparțiți banii in luna august. Din acest motiv, ședința de Guvern a inceput cu intarziere. Proiectul privind…

- Primaria Capitalei discuta, joi, proiectul prin care intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului. Rectificarea prevede alocarea, pentru bisericile din Bucuresti, suma totala de peste 63 de milioane de lei, scrie Mediafax.Zi…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…