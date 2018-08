Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de rezerva bugetara va fi suplimentat in urma rectificarii bugetare cu 200 de milioane de lei, bani din se vor asigura finantarea referendumului pentru redefinirea familiei si sumele necesare inlaturarii efectelor calamitatilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Reamintim…

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- Potrivit proiectului de rectificare bugetara, Ministerul Finantelor primeste in plus aproape 1,86 miliarde de lei pentru contributia Romaniei la bugetul UE (765,5 milioane de lei), scheme de ajutor de stat pentru investitii si rambursarea accizelor la carburanti (240 milioane de lei), asigurarea…

- Totodata, acesta a subliniat ca in primul rand a cerut ca la rectificare sa nu se taie din bugetul alocat ministerului. "Ministerul Transporturilor a cerut in primul rand sa nu i se taie. Dupa care, a cerut de o maniera decenta in jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru ca si la…

- Consilierii locali vor avea de aprobat, vineri, o rectificare bugetara negativa de 6 milioane de lei. Oficialii municipalitații explica acest minus prin modificarile fiscale facute anul trecut, care au condus la diminuarea cotelor din impozitul pe venit.

- Potrivit viceprimarului Dan Diaconu, gaura din bugetul Timișoarei nu va afecta programul investițional. „Motivul principal al rectificarii negative este scaderea drastica a sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit, generata de modificarile fiscale de anul trecut. Scaderea veniturilor…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului, suma totala propusa prin acest demers, pentru bisericile din Bucuresti, fiind de peste 63 de milioane de lei.