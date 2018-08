Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de…

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane…

- Potrivit viceprimarului Dan Diaconu, gaura din bugetul Timișoarei nu va afecta programul investițional. „Motivul principal al rectificarii negative este scaderea drastica a sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit, generata de modificarile fiscale de anul trecut. Scaderea veniturilor…

- Primaria București va mai da inca 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Decizia a fost adoptata de consilierii generali, care au votat astazi, 26 iulie, o rectificare bugetara propusa de primarul Gabriela Firea. In total sunt 166 de lacașe de cult care vor…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin referendumul pentru modficarea Constitutiei, liderul PSD, Liviu Dragnea "pune la cale o cacealma", precizand ca nu se va ține cont de votul romanilor, nefiind inca aplicat referendumul din 2009."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, pentru redefinirea noțiunii de familie, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminica a lui octombrie."Am discutat si cu colegii, si la începutul lunii septembrie, în…

- Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summitului UE de la Sibiu. "In sedinta de guvern de azi a fost aprobata alocarea sumei de 10 milioane…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului, suma totala propusa prin acest demers, pentru bisericile din Bucuresti, fiind de peste 63 de milioane de lei.