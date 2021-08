Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de la guvernare discuta rectificarea bugetara Foto: Arhiva/ Agerpres La aceasta ora, are loc ședința coaliției de guvernare, în care se discuta rectificarea bugetara, dupa ce în cursul dimineții au avut loc reuniuni separate ale USR PLUS și PNL. Înaintea întâlnirii,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca solicitarile ministrului Transporturilor, Catalin Drula, cel care solicita mai mulți bani la rectificarea bugetara nu se justifica, asta pentru ca nici execuția bugetara actuala nu arata foarte bine, iar absorbția de fonduri europene se bazeaza doar pe…

- Autoritațile locale vor putea solicita milioane de lei de la Trezoreria Statului pentru proiecte de investiții. O Ordonanța de Urgența inițiata de Ministerul Dezvoltarii permite primariilor sa ia bani cu imprumut de la stat, potrivit Realitatea Plus. Valoarea fondurilor destinate imprumuturilor se…

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca in mandatul de premier al lui Ludovic Orban, administrațiile locale au avut ”zero fonduri”, in timp ce in mandatul lui Florin Cițu se acorda mult mai multe fonduri. ”Banii nu ajung niciodata pentru comunitațile locale, dar este mai bine decat zero, cum…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul sedintei de coalitie, ca nu s-a discutat despre rectificarea bugetara, insa aceasta nu se poate adopta fara o decizie in coalitia guvernamentala, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o decizie in Guvern pe acest subiect va fi luata,…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean si-a exprimat dezamagirea pentru faptul ca primariile carasene, si nu numai, au fost instiintate ca nu vor mai primi bani prin PNDL, in conditiile in care o serie de proiecte aflate in plina desfasurare au fost sistate! „Anunțul cinic al premierului Florin Cițu ca…

- "Domnul Dincu și sondorii de casa care intoxica opinia publica cu sondaje masluite ar trebui sa-și bage sondajele in sertarele PSD. Ca procent, PNL a obținut la aceste alegeri 40,5%, in timp ce PSD a obținut 39%", a afirmat Orban.Președintele PNL a afirmat ca din cele 22 de localitați in care au fost…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei de guvernare. "Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat cateva aspecte", a declarat, la finalul sedintei, vicepremierul Kelemen Hunor, lider…