- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…

- Primaria Capitalei va demara, saptamana viitoare, restaurarea Palatului Voievodal „Curtea Veche” din Centrul Istoric al Bucuestiului, lucrare care va fi executata de Compania Municipala Consolidari. Investitia este de 38 de milioane de lei si va dura doi ani si opt luni.

- O campanie de informare privind hipertensiunea arteriala are loc, marti, in intervalul orar 13.00-20.00, in Parcul ''Alexandru Ioan Cuza'', informeaza Agerpres. "Primaria Sectorului 3, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti,…

- USR Bucuresti initiaza petitia “Salvati Padurea Baneasa!”. Uniunea cere autoritatilor sa renunte la planul de a construi un drum public prin mijlocul zonei forestiere. USR București a inițiat petiția “Salvați Padurea Baneasa!”. Uniunea spune ca zona forestiera este in pericol din cauza intereselor imobiliare.…

- Sprijinul va fi derulat de Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, și se va adresa cuplurilor infertile din București. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), instituție aflata in subordinea Primariei Capitalei, a anunțat, astazi, ca s-a finalizat…

- Primaria Capitalei anunta miercuri ca a fost finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucuresti pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro, iar proiectul se va derula incepand din 4 iunie. Sprijinul financiar acordat este de 13.800 de lei…

- Primaria Capitalei are pentru acest an un buget de 15 milioane de euro pentru achizitia de locuinte pentru medicii si asistentele care lucreaza in cele 19 spitale aflate in administrare. Proiectul supus votului consilierulor generali ai Capitalei, care se vor intalni pe 4 mai, prevede ca achizitionarea…

- Primaria Capitalei va incepe procedura de achizitie a 500 de apartamente si garsoniere, reprezentand locuinte de serviciu pentru medicii si asistentele care lucreaza in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…