Rectificare bugetară în Capitală: 35 milioane lei de la buget se duc pe datoriile Primăriei Consiliul General a aprobat suma de aproximativ 35 de milioane de lei la rectificarea bugetara, prin care municipalitatea va refinanța o parte din datoriile publice. Nicușor Dan a declarat ca urgența este sanatatea, unde ar trebui sa ajunga cea mai mare parte din suma, iar prima tranșa ar trebui platita pe 14 septembrie, adica in doar o saptamana. Spitalele vor primi aproape 17 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor și pentru investiții. Spitalul Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele primește aproape 1,7 milioane de lei pentru investiții intr-un nou laborator. La Spitalul Filantropia va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

