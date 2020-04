Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind rectificarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, luand in considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…

- In aceste momente, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca sustine un briefing de presa, la finalul sedintei de guvern. In sedinta de guvern a fost adoptata OUG pentru rectificarea bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020. Cresterea economica pentru anul 2020,…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat, la inceputul ședinței de Guvern, ca instituția pe care o conduce a primit aproape 600.000 de cereri de șomaj tehnic, dar nu se poate face plata catre cei ramași fara un loc de munca din cauza ca nu s-a efectuat rectificare bugetara, pe care executivul…

- Pandemia obliga Guvernul sa se pregateasca de recesiune și sa refaca toate calculele bugetare. O prima rectificare ar putea fi aprobata saptamana aceasta. Produsul intern brut al țarii ar putea scadea cu un procent sau chiar mai mult.

- Guvernul austriac a decis sa tripleze fondurile puse la dispozitia companiilor care introduc programe de lucru mai scurt pentru angajati dar evita concedierile, in ideea de a reduce povara financiara cu care se confrunta angajatorii in contextul pandemiei de coronavirus, Schema de protejare…

- Guvernul liberal acorda o atenție sporita Complexului Energetic Hunedoara. Cu un administrator special al CEH, tot liberal, lucrurile se indreapta intr-o direcție buna. Se lucreaza intens la planuri pentru salvarea societații energetice și a miilor de locuri de munca. Cristian Roșu, administratorul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca ministrul Sanatații, Victor Costache, „in loc sa se odineasca sau sa mearga in excursii, se duce la munca”, a precizat Ludovic Orban, in contextul in care demnitarul de la Sanatate lucreaza, in paralel, la doua clinici private.Citește și: USR,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca social-democratii au decis sa depuna trei motiuni simple, impotriva ministrului Sanatatii, Victor Costache, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si a „ministrului grinda, de la Dezvoltare”, Ion Stefan, potrivit...