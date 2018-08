Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Sanatatea, Educatia, Agricultura si Transporturile sunt patru domenii care primesc mai multi bani in urma primei rectificari bugetare din 2018, programata a fi aprobata de Guvern la jumatatea lunii august. Alte...

- "Sanatatea, domeniu prioritar in viziunea noastra de guvernare, a beneficiat de o suplimentare consistenta de 891 milioane de lei, cea mai mare parte din aceasta suma fiind alocata pentru achizitia de echipamente medicale. Din acest surplus, vom achizitiona 300 de incubatoare pentru maternitati,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Sanatatea, Educatia, Agricultura si Transporturile sunt patru domenii care primesc mai multi bani in urma primei rectificari bugetare din 2018, programata a fi...

- Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, a accesat un nou plafon de finantare, in valoare de 20 de milioane de euro, de la Fondul European de Investitii (FEI), pentru a acorda credite micilor antreprenori (news.ro).Garantia…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, joi, proiectul de ordonanta de urgenta privind implementarea programului guvernamental ”Investeste in tine”. La inceputul sedintei de Guvern de saptamana trecuta, in care acest proiect a fost parcurs in a doua lectura, premierul Viorica Dancila a precizat ca beneficiarii…

- Romania are nevoie de adoptarea unei noi legi care sa transforme actualele fonduri de investiții, astfel incat acestea sa poata face plasamente in domenii variate, sub supravegherea autoritați in domeniu, reiese dintr-un comunicat al Organizației Profesioniștilor din Piața de Capital (OPPC).

- O comuna de langa Timișoara este beneficiara a patru finanțari din fonduri guvernamentale, prin cele doua liste ale Programului Național... The post Investiții de 25 de milioane de lei in infrastructura și sanatate, intr-o comuna de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- ♦ Ministerul Transporturilor a atras pana la aceasta data de la UE, in cadrul exercitiului financiar 2014-2020, 820 de milioane de euro. Insa ministrul de resort, Lucian Sova, spune ca lucrarile de infrastructura nu avanseaza pentru ca pe santiere sunt foarte putini oameni. Pe santiere…