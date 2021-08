Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei, cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 3,224 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea…

- UPDATE – Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,81 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB, in scadere fata de deficitul de 45,17 miliarde lei, respectiv 4,28% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada…

- Președintele ALDE, Daniel Olteanu, spune ca proiectul de rectificare bugetara realizat de premierul Florin Cițu ar ascunde un fond special pentru cumpararea voturilor la Congresul PNL dedicat alegerii unui nou președinte al partidului. „Știți ce ascunde proiectul de rectificare bugetara, despre…

- Florin Citu a declarat, marti, ca au fost cereri de 40 de miliarde de lei de la toate ministerele la rectificarea bugetara. “Au fost cereri de 40 de miliarde de lei de la toate ministerele. Sunt, daca spuneti dumneavostra, nemultumiri peste tot, eu pot sa va spun doar ca niciun minister nu are 100%…

- Florin Cițu a afirmat, joi, dupa ședința de Guvern, ca, dupa 6 luni, sunt aproape 20 de miliarde de lei din proiecte care nu au fost cheltuiți și din acest motiv nu este mulțumit de execuția bugetara. „Și acest lucru se vede la aproape toate ministerele. Nu pot sa iau in serios propuneri care vin de…

- „Despre rectificare: așa cum am spus și cum este in legea aprobata, ministerele care nu au o execuție buna pot fi ajustate sumele cu pana la suma pe care nu au reușit s-o cheltuie. Am spus ca nu sunt mulțumit de execuția bugetara, iar situatia e aproape la toate ministerele.Vreau sa fie foarte clar:…

- Premierul Florin Cițu spune ca la cele mai multe dintre ministere execuția bugetara este ”sub ceea ce trebuia sa fie la jumatatea anului”, adica banii alocați nu au fost cheltuiți in totalitate. Intrebat, joi, daca miniștrii care nu au reușit sa foloseasca toate fondurile risca sa plece din Guvern,…