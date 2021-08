Rectificare bugetară aprobată, azi, de CJ Mureș Potrivit biroului de presa al CJ Mureș mai mulți bani au primit Ansamblul Mureșul, dar și Muzeul Județean Mureș. Și Direcția Județeana pentru Protecția Sociala și a Copilului Mureș va primi aproape 3 milioane de lei pentru cheltuieli de personal și hrana pentru beneficiari. Aproape 2 milioane de lei au fost alocați pentru verificarea proiectului […] Articolul Rectificare bugetara aprobata, azi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform proiectului de ordonanta privind rectificarea bugetara publicat vineri seara de Ministerul Finantelor Publice, se majoreaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.296,8 milioane lei. Din acesti bani, 2,6 milioane lei se aloca pentru…

- Aceasta suma, care reprezinta circa o treime din cheltuielile totale ale Consiliului Județean, este solicitata Guvernului la rectificarea bugetara ce urmeaza sa aiba loc zilele urmatoare. In județul Mureș, in sistemul public de protecție sociala exista 3.000 de persoane, necesarul de buget anual al…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca este posibil ca la rectificarea bugetara sa fie alocat un miliard de lei peste cele 300 milioane lei anuntate deja pentru Ministerul Transporturilor. Ea a oferit exemplul Senatului, care a renuntat la 4 milioane lei, bani pe care nu i-a consumat forul…

- Cele mai multe fonduri suplimentare le va primi Ministerul Sanatatii, peste 3,5 miliarde de lei, urmat de ministerele Finanțelor și Dezvoltarii. In schimb, Ministerul Muncii va pierde 2,7 miliarde de lei, potrivit draftului proiectului de rectificare, citat Hotnews și news.ro.Rectificarea bugetara ar…

- Școala Gimnaziala „Florea Bogdan" și strada Apalinei din Municipiul Reghin vor fi reabilitate cu fonduri europene, informeaza reprezentanții ADR Centru. Potrivit acestora, pana la momentul actual, peste 74 de milioane de lei sunt propuși pentru investiții in Municipiul Reghin, din care peste 60 de milioane…

- Fenomenele meteo nefavorabile inregistrate in judetul Harghita in cea de-a doua jumatate a lunii mai si in luna iunie, au dus la producerea de pagube evaluate la 9,34 milioane de lei in 18 unitati administrativ-teritoriale din județ si la obiective de infrastructura administrate de Consiliul Judetean.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,15 milioane de euro pentru sprijinirea companiilor aeriene afectate de pandemie care incep sau reiau efectuarea de curse regulate de pe/catre Aeroportul Transilvania Targu Mureș. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 14,46 milioane de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 15 unitați administrativ-teritoriale, care deruleaza proiecte de construcție de locuințe sociale și de necesitate. „Prin construcția de locuințe sociale…