Prima rectificare bugetara aduce bani in plus la doar patru ministere, celelalte vor primi mai puține fonduri decat au cerut. Și pentru prima data dupa mulți ani, serviciile secrete, cu excepția SIE, vor avea bugetele taiate. Singurele ministere care primesc bani in plus sunt Ministerul Muncii, MIPE, Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor. ministerul Muncii – […]